Fuat Oktay, kazazede kuryeye yardım etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çankaya'da motosikletiyle kaza yapan kuryeye yardım etti.
Gündem 11.08.2022, 13:57
Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmadı.
Dumlupınar Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde seyir halindeki otomobil ile kuryenin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye Zeki D, yaralandı.
Bu sırada, "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısına başkanlık etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konvoyu durdurup makam aracından inerek, yaralı sürücüyle ilgilendi.
Oktay, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmadı.
Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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