Fuat Oktay, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin istiklal ve istikbali için göğsünü siper etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin istiklal ve istikbali için göğsünü siper etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 6, 2022