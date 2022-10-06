Fuat Oktay, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Gündem 06.10.2022, 18:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin istiklal ve istikbali için göğsünü siper etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin istiklal ve istikbali için göğsünü siper etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 6, 2022
Kaynak: AA
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