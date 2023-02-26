Fuat Oktay, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı.
Gündem 26.02.2023, 23:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocalı'da 31 yıl önce yaşanan vahşet hala yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Can Azerbaycan'ın acısı, acımızdır. Unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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