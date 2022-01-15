Fuat Oktay, Fazıl Küçük'ü andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Fazıl Küçük'ü 38. vefat yıl dönümünde andı.
Gündem 15.01.2022, 18:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 38. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından, "Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 38. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." paylaşımı yaptı.
Kaynak: AA
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