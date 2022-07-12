Fuat Oktay dünyaevine giriyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile evlenecek.
Gündem 12.07.2022, 09:50
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift ilerleyen günlerde hayatlarını birleştirecek.
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