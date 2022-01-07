Fuat Oktay'dan Togg CEO'su Karakaş'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD'deT üketici Elektroniği Fuarı'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Togg CEO'su Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Gündem 07.01.2022, 11:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmede, Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) dünya sahnesine çıkmasının gurur verici olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin en değerli küresel mobilite markası olma misyonuyla yola çıkan Togg'un yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Oktay, Türkiye'nin teknoloji yatırımlarıyla dünyada adından söz ettiren bir ülke olacağını söyledi.
Kaynak: AA
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