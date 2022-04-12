Fuat Oktay'dan sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkilere cevap
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkilere cevap vererek "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir" dedi.
Gündem 12.04.2022, 10:50 12.04.2022, 10:52
Oktay, Yozgat AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında muhalefete yönelik kullandığı ifadeler sonrası kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:
"Bir yanda terör örgütüne 'terör örgütü' demeye dili varmayanlar. Diğer tarafta, 'onlarla doğrudan ya da dolaylı bir ittifakımız, hesabımız, kitabımız yoktur' diyemeyenler, sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler
Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum. Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir."
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