Fuat Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı için taziye dileklerini iletti.
Gündem 10.09.2022, 09:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı için Allah'tan rahmet, kederli ailesi için sabır diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Ramazan Uçakcı'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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