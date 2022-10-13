banner38

Fuat Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı diledi.

Gündem 13.10.2022, 14:31
Fuat Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz İbrahim Han'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
#İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han #şehit
Yorumlar (0)
banner35
22
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Athletic Bilbao 8 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 8 13
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 8 10
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 8 9
13. Real Valladolid 8 8
14. Girona 8 7
15. Almeria 8 7
16. Getafe 8 7
17. Espanyol 8 6
18. Sevilla 8 6
19. Cadiz 8 5
20. Elche 8 2
banner23