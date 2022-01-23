Fuat Oktay'dan Sedef Kabaş'a sert tepki: 'Hakaret dilini reddediyoruz'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretlerde bulunan Sedef Kabaş'a tepki göstererek, "İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır" dedi.
Gündem 23.01.2022, 10:30 23.01.2022, 10:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin," İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa 'yanlış' demesini beklerdik. İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokrasilerdeki karşılığı suçtur. Failleri de adalet önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret dilini kınıyor ve reddediyoruz."
Kaynak: AA
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