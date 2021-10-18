Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Oktay, '' "Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video yayınlayarak siyasette sıcak tartışmalara neden olan TÜGVA üzerinden bürokratlara ve devlet memurlarına seslenmişti: Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu ağabeyinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz desteklerin tüm sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara seslendiği videosuna ilişkin açıklamalarda bulundu."Bugün 18 Ekim 2021. Kılıçdaroğlu’nun kamu kurumları ve görevlilerini şaibe altında bırakarak “ahır, lağım, pislik, mafyatik düzen, militan” gibi hastalıklı ruh hallerini yansıtan ifadelerle vesayet özlemli tehditleri için verdiği tarih" ifadelerini kullanan Oktay, "Buradan, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" dedi.

Oktay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımızdan en alt kademedeki çalışanına kadar tüm kamu görevlileri hukuk düzeni içerisinde ve yasal çerçevede büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirmektedirler.

Aksi ile ilgili elinde bilgi ve belgesi olanlar bunları hemen yargıya taşır. Şayet gecikir veya geciktirir ise yukarıda kullandığı seviyesiz ifadelerin tamamının altında kalır.

Buradan, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır.

Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu’nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan.''