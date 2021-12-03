Fuat Oktay'dan Güldal Akşit için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden Güldal Akşit için bir mesaj paylaştı.

Paylaşımında, "Turizm ve Devlet eski bakanımız, AK Parti Genel Başkan Danışmanımız Güldal Akşit hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.