Fuat Oktay'dan Düzce'deki depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ilgili tüm kurumların çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımız çalışmalarını yürütmektedir. Temennimiz can ve mal kaybının olmaması. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.