Fuat Oktay'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Gündem 09.12.2021, 17:02
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Terörle mücadelemiz kapsamında yürütülen operasyonlarda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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