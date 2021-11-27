Fuat Oktay'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'dan Bursa'da düzenlenecek Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamlarını yitiren Genç İHH gönüllülerine Allah'tan rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'da, iyilik yolunda geçirdikleri elim trafik kazası sonucu vefat eden Kaan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Tarık Kesekçi ve Yusuf Taha Göktaş kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemiller diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.