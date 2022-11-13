Fuat Oktay'dan Avrupa Birliği'ne eleştiri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır; dost ve kardeş Türk devletleri ile her alanda ilişki kurup kaynaşması en tabii hakkıdır." ifadelerini kullandı.
Gündem 13.11.2022, 17:15
Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üyesi olmasına AB'den gelen eleştirilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"AB'nin, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesine yönelik açıklamaları bizler için yok hükmündedir. KKTC Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır; dost ve kardeş Türk Devletleri ile her alanda ilişki kurup kaynaşması en tabii hakkıdır. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün ve onun gerçek temsilcisi olan KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
AB’nin, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesine yönelik açıklamaları bizler için yok hükmündedir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 13, 2022
Kaynak: AA
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