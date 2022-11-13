Fuat Oktay'dan Avrupa Birliği'ne eleştiri

Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üyesi olmasına AB'den gelen eleştirilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AB'nin, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesine yönelik açıklamaları bizler için yok hükmündedir. KKTC Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır; dost ve kardeş Türk Devletleri ile her alanda ilişki kurup kaynaşması en tabii hakkıdır. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün ve onun gerçek temsilcisi olan KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.