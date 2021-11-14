Fuat Oktay'dan Ahıska Türkleri için mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 77 yıl önce yurtlarından sürülen Ahıska Türkleri için bir mesaj yayımladı.
Gündem 14.11.2021, 20:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türklerin Ahıska'dan sürgün edilişinin 77. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Oktay, mesajında, "Yüreklerdeki acı 77 yıl sonra hala ilk günkü gibi taze. 14 Kasım 1944'te öz vatanlarından acımasızca kopartılarak sürgün edilen Ahıska Türklerini unutmadık, unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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