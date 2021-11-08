Fuat Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın bir sene önce kazandığı Karabağ zaferini kutladı.
Gündem 08.11.2021, 19:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, "Can Azerbaycan 1 yıl önce bugün 44 gün boyunca ortaya koyduğu destansı mücadelesini zaferle taçlandırdı ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturdu. Kardeş Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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