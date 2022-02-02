Fuat Oktay: Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Silahlı Kuvvetlerimiz teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor. Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin. Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin" açıklamasını yaptı.
Gündem 02.02.2022, 11:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı düzenlenen Kış Kartalı Harekatı'yla ilgili mesaj yayımladı.
"Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin"
Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birliği ve sınırlarımızın güvenliği için teröre karşı amansız mücadelesine
gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor.
Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin. Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin."
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