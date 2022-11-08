FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nde kırmızı, mavi ve yeşil renklerle ışıklandırıldı.
Gündem 08.11.2022, 21:00
Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de zafere dikkati çekmek için Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma, gün ağarıncaya kadar sürecek.
Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının ardından 8 Kasım, Zafer Günü olarak kutlanıyor.
Kaynak: AA
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