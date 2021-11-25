FSM Köprüsü'nden Bosna Hersek'e selam

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Bosna Hersek Devlet Günü nedeniyle sarı ve mavi renkte aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu akşam 25 Kasım Bosna Hersek Devlet Günü dolayısıyla renklendirildi.

Köprü, Bosna Hersek bayrağının renkleri olan sarı ve mavi renkte ışıklandırıldı.