FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez de İrlanda Milli Günü nedeniyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İrlanda Milli Günü için yeşil, beyaz ve turuncu renkleriyle ışıklandırıldı.

İrlanda bayrağının renkleriyle akşam saatlerinde başlayan aydınlatma, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.