FSM, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.
Gündem 08.11.2021, 08:08
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan FSM Köprüsü, bu kez Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü için mavi, kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.
Akşam saatlerinde başlayan uygulama gün ağarıncaya kadar sürecek.
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Günün Anketi Tümü
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|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
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|10. Adana Demirspor
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|16
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|16
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|12
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|12
|9
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|12
|9
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|12
|7
|Takımlar
|O
|P
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|27
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|27
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|26
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|22
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|22
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|20
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|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
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|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
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|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
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|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
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|11
|16
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|11
|16
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|11
|15
|11. Everton
|11
|15
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|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
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|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6