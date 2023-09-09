Freni patlayan kamyon cenaze namazında daldı

Kahramanmaraş'ta cenaze namazı kılanların arasına freni boşalan kamyon daldı. Feci kazada can kaybı ve yaralılar olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra cenaze namazı kılanların arasına daldı. Namaz için saf tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kazada ölenlerin olduğu bildirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

5 ÖLÜ, 25 YARALI

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kazanın cenaze namazı kılınırken meydana geldiğini ifade etti. Olayın çok yeni olduğunu anlatan Doğan, "Ölü sayısını şu an için tespit edemiyoruz. 20'den fazla yaralımız olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Başkan Doğan'ın ardından son durumu aktaran Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.