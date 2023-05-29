FOX TV'de darbe çağrısı ve panik anları
Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, FOX TV'de darbe çağrısı yapınca bir anda ortalık buz kesti, sunucu el işaretiyle susturmaya çalıştı ama başaramadı.
Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'den tepki çeken sözler. Toker'in sözleri sosyal medyada gündem oldu. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği FOX TV ekranlarında "Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir." ifadesine sosyal medyada büyük tepki geldi. Toker'in konuşması sırasında sunucunun 'sus' işareti yapması dikkat çekti.
Türkiye, 28 Mayıs'ta ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti.
Gelen sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52'nin üzerinde bir oy alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
FOX TV ekranlarında seçim sonuçlarının tartışıldığı programda gazeteci Çiğdem Toker'in sözleri ise tepki topladı.
Toker, "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Aslında şunu demek istiyorum. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Seçmenin kendini siyasetin, politikanın diğer alanlarda ifade etmesini de desteklemek gerekir. Bunun için çaba vermemiz lazım. Hak arama özgürlüklerini kriminalize etmememiz lazım. Bunu siyasal aktörlere söylüyorum." sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu@cigdemtoker Hanım? pic.twitter.com/WH75GYgFEZ— Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) May 28, 2023
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|33
|74
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
|63
|5. Başakşehir
|33
|53
|6. Trabzonspor
|33
|51
|7. Konyaspor
|33
|49
|8. Kayserispor
|33
|49
|9. Karagümrük
|33
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Ankaragücü
|33
|39
|13. Antalyaspor
|33
|38
|14. Sivasspor
|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|33
|34
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|33
|25
|19. Hatayspor
|33
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|37
|88
|2. Real Madrid
|37
|77
|3. Atletico Madrid
|37
|76
|4. Real Sociedad
|37
|68
|5. Villarreal
|37
|63
|6. Real Betis
|37
|59
|7. Osasuna
|37
|50
|8. Athletic Bilbao
|37
|50
|9. Girona
|37
|49
|10. Rayo Vallecano
|37
|49
|11. Sevilla
|37
|49
|12. Mallorca
|37
|47
|13. Cadiz
|37
|41
|14. Getafe
|37
|41
|15. Valencia
|37
|41
|16. Almeria
|37
|40
|17. Celta Vigo
|37
|40
|18. Real Valladolid
|37
|39
|19. Espanyol
|37
|36
|20. Elche
|37
|24