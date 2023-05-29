FOX TV'de darbe çağrısı ve panik anları

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'den tepki çeken sözler. Toker'in sözleri sosyal medyada gündem oldu. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği FOX TV ekranlarında "Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir." ifadesine sosyal medyada büyük tepki geldi. Toker'in konuşması sırasında sunucunun 'sus' işareti yapması dikkat çekti.

Türkiye, 28 Mayıs'ta ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti.

Gelen sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52'nin üzerinde bir oy alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

FOX TV ekranlarında seçim sonuçlarının tartışıldığı programda gazeteci Çiğdem Toker'in sözleri ise tepki topladı.

Toker, "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Aslında şunu demek istiyorum. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Seçmenin kendini siyasetin, politikanın diğer alanlarda ifade etmesini de desteklemek gerekir. Bunun için çaba vermemiz lazım. Hak arama özgürlüklerini kriminalize etmememiz lazım. Bunu siyasal aktörlere söylüyorum." sözleri sosyal medyada gündem oldu.