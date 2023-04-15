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Foreign Policy'nin 'Yedili Masa' hüsranı

Amerikan merkezli uluslararası dış politika dergisi Foreign Policy, "Yedili Masa"nın giderek bir hayal kırıklığına dönüştüğünü yazdı. Erdoğan karşısında her geçen gün daha da zayıflayan "Yedili Masa"ya daha önce umut bağlayan aynı derginin şimdilerde aksi yönde yorumlar yayınlaması dikkat çekti.

Gündem 15.04.2023, 18:04
Foreign Policy'nin 'Yedili Masa' hüsranı

Daha önce CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu Batı'nın önünde engel olarak gördükleri Başkan Erdoğan'a karşı bir "umut" diye haber yapan ABD'li Foreign Policy'de bu defa 7'li koalisyon yapılanmasına karşı oluşan hayal kırıklığı vardı.

"Ya Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa" başlığı ile kaleme alınan yazıda Kılıçdaroğlu ve ortaklarının ülkeyi yönetmede umut vadetmedikleri ve CHP'nin iç işleyişinin de demokrasiden yoksun olduğu "ne yazık ki" denilerek analiz edildi.

'2023 yılının en öneml seçimlerinden biri Türkiye'de olacak' diyen Batı basınında 14 Mayıs seçimleri gündem olmayı sürdürüyor. Batı medyasının 2018 seçimlerinde açık açık Erdoğan'ın karşısında Muharrem İnce'yi desteklediğini açıkladığının itiraf edildiği bir analizde, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çeken detaylar yer aldı. 'Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor görünüyor' denilen analizde, Kılıçdaroğlu liderliğindeki 7'li koalisyonun 'hantal' yapısı vurgulandı.

ABD merkezli medya kuruluşu Foreign Policy, Türkiye'nin 2018 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında New York Times'ın Erdoğan'ın o zamanki rakibi Muharrem İnce'yi desteklediğini ifade eden bir başyazı yayınladığını hatırlattı.

14 Mayıs seçimleri ekseninde, Türk dış politikasını Başkan Erdoğan'ı ve 7'li koasliyonu mercek altına alan analizdeki, "Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor görünüyor. " ifadeleri dikkatleri çekti.

Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini yalnızca 6 Şubat depremleri sağlayabileceği iddia edilen analizde, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa bu ne anlama gelir?' sorusuna yanıt arandı.

"ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEKLERİNİ SÖYLEMEK ZOR"

Batılı yorumcuların Kılıçdaroğlu kazanırsa, NATO için Türkiye'nin daha uyumlu bir ülke olacağını iddia ettiği belirtilirken "Kılıçdaroğlu ve ortaklarının neye inandıklarını, nasıl yöneteceklerini söylemek zor" ifadeleri dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Millet İttifakı'nın Erdoğan'a karşı nefretle birleşen ancak iddeolojik olarak birbirinden ideolojik olarak farklı bir koalisyon olduğu vurgulandı.

DAHA ÖNCE UMUDUMUZ CHP DENMİŞTİ

Foreign Policy'de daha önce yayınlanan bir makalede Erdoğan Türkiye'sinin Batı'nın çıkarlarına ters olduğu ana muhalefet partisi CHP'nin umut vadettiği ifade edilmişti.

"NE YAZIK Kİ" GERÇEKLİKTEN YOKSUN

Millet İttifakının doğası gereği 'hantal' olduğu ilgi çeken tek yönünün güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiası olduğu belirtildi. Ancak "bu sistemin de 'ne yazık ki' gerçeklikten ve garip bir şekilde politikadan yoksun olduğu görünüyor." denildi.

KILIÇDAROĞLU RAKİPLERİ ARASINDA EN ZAYIFI

Bazı Parti üyelerinin CHP'nin iç işleyişini demokrasiden yoksun olarak nitelediği vurgulanan analizde, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın gerçekçi rakipleri arasında en zayıfı olmasına rağmen 7'li ittifaka adaylığını dayatma biçimi ve mizacının da bu konuda şüpheleri çektiği belirtildi.

ABD ZİYARETLERİ

Kılıçdaroğlu'nun kazanması halide Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı fikirde olmayacağına dikkat çekildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun son 10 yılda iki kez ABD'yi ziyaret ettiği hatırlatılan analizde, bu gezinin gizlenmeye çalışıldığı ve rakiplerinin hafife alındığı vurgulandı. Bu ziyaretlerin 'sinsi' olarak nitelendirildiği analizde, bu durumun da ikili ilişkiler için pek de iyi olmadığı ifade edildi.

#kemal kılıçdaroğlu
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