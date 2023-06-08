Fondaşlar tarafını seçti, kavga büyüyor

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı yapıp 'değişim' mesajları veren İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan Tele 1'de topa tutuldu. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nu CHP'ye operasyon çeken birisi olarak tanımlayıp, "Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." dedi. İmamoğlu'nun Sultan Abdülhamid'i anan paylaşımına gönderme yapan Yanardağ, "Yine 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız?" diye sordu. Programın ekran yüzü Emre Kongar ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olacağını söyleyip, "Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik, tartışma gırla gidecek" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12'nci seçimden de yenilgiyle ayrıldı. Yaşananlar sonrasında parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, parti MYK'sını yenileyerek "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı verdi. CHP'deki iç karışıklık, genel başkan aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlendi. Bugün kamera karşısına geçen İmamoğlu, "Topyekün değişim" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.

"Ekrem İmamoğlu CHP'ye operasyon çekiyor"

Yaşananlar CHP tarafından fonlanan Tele 1'de masaya yatırıldı. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun CHP'yi daha da sağa çekmek için operasyon yürüttüğünü söyledi.

"Ekrem İmamoğlu erken bir genel başkanlık yarışını başlatmış görünüyor." diyen Yanardağ, "Ben de buna talibim dediğiniz zaman ben daha yakışıklıyım daha gencim dersiniz bunların ikisi de tartışmalıdır ayrıca, kim genç kim yakışıklı belli olmaz. Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

"Sadece kişilerin değiştirilmesi üzerinden bir tartışma yapılamaz." diyerek sözlerini sürdüren Yanardağ, "CHP tarihinde hiç olmadığı kadar sağa savruldu, kendi köklerinden uzaklaştı. Sağa açılarak güç kazanacağını sandı, olmadı." diye konuştu.

Merdan Yanardağ'dan İmamoğlu'na: Kişiliksiz

Ekrem İmamoğlu'nu hedef almaya devam eden Yanardağ, "Nasıl bir dış politika, ekonomi politikası izleyeceksiniz? Özelleşitmeye karşı mısınız? Galkçılıktan, laiklikten yana mısınız? Cumhuriyetin kurumlarını savunacak mısınız? Yoksa 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek" Programın ekran yüzü Emre Kongar ise İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun da genel başkanlığa aday olacağını söyleyip, "Maalesef Ekrem İmamoğlu da aday olacak Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkanlığına devam etmek isteyecek. Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik, tartışma gırla gidecek. İnşallah İstanbul'u da CHP kaybetmez." dedi.