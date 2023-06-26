Fondaş kanalda Öcalan güzellemeleri

Fondaş kanallardan Tele1'de Merdan Yanardağ tarafından yapılan Öcalan güzellemeleri tepki çekti.

Yanardağ'ın PKK terör örgütünün elebaşı Öcalan için, "Çok zeki, siyaseti çok iyi okuyan biri" şeklindeki ifadelerine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

İşte Yanardağ'ın tepki çeken o konuşması:

TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ:



Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur.



İnfaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor



Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki bir kişidir. pic.twitter.com/pWezxaeLxM — Gündem 7x24 (@gundem7x24) June 25, 2023

RTÜK İNCELEME BAŞLADI

Yanardağ'ın skandal ifadelerine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'de sarfedilen sözler hakkında inceleme başlattıklarını açıkladı.