Fondaş kanalda Öcalan güzellemeleri
Fondaş kanallar arasında sayılan Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ, Abdullah Öcalan güzellemeleri yapınca RTÜK harekete geçti.
Fondaş kanallardan Tele1'de Merdan Yanardağ tarafından yapılan Öcalan güzellemeleri tepki çekti.
Yanardağ'ın PKK terör örgütünün elebaşı Öcalan için, "Çok zeki, siyaseti çok iyi okuyan biri" şeklindeki ifadelerine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.
İşte Yanardağ'ın tepki çeken o konuşması:
TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ:— Gündem 7x24 (@gundem7x24) June 25, 2023
Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur.
İnfaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor
Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki bir kişidir. pic.twitter.com/pWezxaeLxM
RTÜK İNCELEME BAŞLADI
Yanardağ'ın skandal ifadelerine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'de sarfedilen sözler hakkında inceleme başlattıklarını açıkladı.
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