Fondaş gazeteciler kazan kaldırdı

CHP yandaşı gazeteciler milletvekili aday listelerine isyan etti.

Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partili bazı isimlerin CHP'nin listesinde yer alması CHP kanadında tartışmalara neden oldu.

DEVA Partisi'ne ayrılan kadrodan Ankara'dan CHP Milletvekili adayı olarak gösterilen Sadullah Ergin, tabanda gerginliğe neden oldu. Bu gelişme sonrası Ergin'in yıllar önce Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği tartışmalar gündeme geldi.

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Sadullah Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.

Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, "Kabul etmiyoruz" diyerek isyan bayrağını açtı.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

ŞABAN SEVİNÇ TEPKİ GÖSTERDİ

CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç:

"İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında."

"İYİ OYUNCUYMUŞ"

CHP'de 24-25-26. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Mustafa Balbay da Ergin'in listede yer alması sonrası sinir küpüne döndü.

Balbay, "Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!" cümlelerini kurdu.

YILMAZ ÖZDİL: "ALİ DİBO'YU LİSTEYE KOYMAYIN KARDEŞİM"

CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Ödil ise Ergin için, "Asrın iftirası Balyoz'u Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, Ali Dibo'yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…" paylaşımını yaptı.

UĞUR DÜNDAR: KABUL EDEMİYORUZ

Ergin'in adaylığına bir tepki de Uğur Dündar'dan geldi:

"Söylemesem olmaz!.. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum."