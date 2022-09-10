Florya durağında metrobüs arızası: Vatandaş yine yolda kaldı
Florya durağında arıza yapan metrobüs nedeniyle seferler kontrollü olarak tek şeritten çift yönlü yapılmaya çalışılırken Florya durağında yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
Gündem 10.09.2022, 17:13 10.09.2022, 17:27
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönüne giden metrobüs, Florya durağında henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.
Arıza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanırken seferler kontrollü olarak diğer şeritten çift yönlü yapılmaya çalışılıyor.
Metrobüsteki arıza ve aksama nedeniyle durakta yolcu yoğunluğu oluştu.
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