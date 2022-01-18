Fırtına nedeniyle kayaya çarpan yelkenli battı

İlçede dünden bu yana etkili olan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle Ereğli Limanı içerisinde bağlı olan bir yelkenli, kayalara çarparak parçalandı ve battı.

Fırtına 20 Ocak'a kadar sürecek

Ereğli Kaymakamlığı da bölgede 20 Ocak'a kadar sürecek fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.