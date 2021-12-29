Fırtına nedeniyle bazı Gökçeada feribot seferleri yapılamayacak
Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin fırtına sebebiyle iptal edildiği bildirildi.
Gündem 29.12.2021, 19:39
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye de saat 07.00 seferi yapılacak, bu seferlerin dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
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