Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 2 sözleşmeli erin şehit olduğunu d uyurdu.
Gündem 27.07.2022, 07:12
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca üs birliğine taciz ateşi açıldığı, tank sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal'ın yaralandığı belirtildi.
Olay sonrası 2 askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadıkları ve şehit oldukları kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
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