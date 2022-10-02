Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi, El Bab Üs Noktasında, teröristler tarafından düzenlenen güdümlü füze saldırısı sonucu Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın şehit olduğunu duyurdu.
Gündem 02.10.2022, 11:28 02.10.2022, 11:30
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyi Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi, El Bab Üs Noktasında, dün akşam saatlerinde teröristler tarafından güdümlü füze saldırısı düzenlendi.
Saldırıda, Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu.
Bakanlığın açıklamasında, "Şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
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