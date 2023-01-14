Fırat Kalkanı bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un şehit olduğunu açıkladı.
Gündem 14.01.2023, 01:14 14.01.2023, 01:34
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