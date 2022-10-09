Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem 09.10.2022, 11:04 09.10.2022, 12:14
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal meyda hesabından yapıldı.
Bakanlık, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.
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