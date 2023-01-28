Fırat Çakıroğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ege Üniversitesi’nde 2015 yılında ülkücü öğrenciler ile terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu belirtilen kişiler arasında kavga çıktı.

Kavgada bıçaklanan ülkücü gençlerden Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi.

CEZASI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇEVRİLDİ

Olayla ilgili açılan davada Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozularak 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

KATİLİN YANINDAKİ SANIK İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çakıroğlu ailesinin avukatları, olay sırasında Cihat Babatonguz’un da Nurullah Semo’nun yanında olduğu gerekçesiyle mahkemeye müracaatta bulundu.

Avukatların talebini haklı bulan İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Babatonguz hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ardından Babatonguz hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.

GİZLİ TANIĞIN DİNLENMESİNDEN VAZGEÇİLDİ

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem ile babası Fuat Mahir Çakıroğlu'nun yanı sıra İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız, Çakıroğlu’nun arkadaşları ve avukatlar salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Cihat Babatonguz SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti gizli tanık Bulutoğlu’na ulaşılamadığı için gizli tanığın dinlenmesinden vazgeçerken, duruşma savcısı önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

EN AĞIR CEZA İSTENDİ

Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erdem, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin adaletine güvendiğini belirterek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Baba Fuat Mahir Çakıroğlu ise tutuksuz sanığın serbest kaldığı sürece başka canlar da alacağını ifade ederek tutuklanmasını ve en ağır cezayı almasını talep etti.

"SUÇSUZUM" SAVUNMASI

Görgü tanıklarının kendisi olay yerinde görmediğini söylediğini ifade eden tutuksuz sanık Cihat Babatonguz, “O kafenin içinde onlarca kişi vardı sadece ben yargılanıyorum. Ben Fırat’ı tanımıyorum, Nurullah’ı orada görüyordum. Ayvalık’ta yaşıyorum. İstesem Yunanistan’ın Midilli Adası'na yarım saatte kaçarım ama gitmiyorum.” diyerek suçsuz olduğunu savundu.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık, beraatini talep etti.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, Babatonguz’u ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Silahlı terör örgütü faaliyeti çerçevesinde öldürmeye iştirak’ suçundan 15 yıl hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Ulusal