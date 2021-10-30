Firari hükümlülere şafak operasyonu
Adana'da çeşitli suçlardan aranan firari hükümlülere şafak operasyonu yapıldı. Düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.
Gündem 30.10.2021, 08:54
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çok sayıda firari hükümlünün adreslerine baskın düzenlendi.
Operasyonda yakalanan bazı kişiler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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