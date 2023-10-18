Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Türkiye genelinde Filistin halkıyla dayanışma etkinlikleri devam ediyor.

Gazze'deki hastane saldırısından sonra dün gece sokaklara inen halk bugün de camilerde gıyabi cenaze namazında buluştu.

Öğle namazının ardından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in gıyabi cenaze namazı kıldırdığı program, cemaatin dua etmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan, kent genelindeki camilerde de İsrail'in hastane saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için Balıklı Göl Yerleşkesi'nde bulunan Mevlid-i Halil Camisi'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Programa katılanlar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Malatya'daki Kernek Karagözlüler Camisi'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için program düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua ettiği programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Cemaat daha sonra İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Adıyaman Yenipınar Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

Cemaat daha sonra öğle namazının ardından saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

EDİRNE

Edirne'de Eski Cami'de öğle vakti sela okundu.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu, camide İsrail'in saldırılarında binlerce kişinin öldüğünü söyledi.

Filistin halkı için dua ettiklerini belirten Başoğlu, saldırıların bir an önce durdurulması temennisinde bulundu.

Öğle namazının ardından, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi'nde öğle namazı öncesinde sela okundu.

Namaz öncesi İl Müftüsü Yusuf Eviş, konuşmasında İsrail'in Filistin halkına zulüm yaptığını söyledi.

Böyle bir vahşetin kabul edilemeyeceğini dile getiren Eviş, tüm Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet etti.

Öğle namazının ardından yeniden saf tutan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Tekirdağ'da da Orta Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

ERZURUM

Erzurum'da bir araya gelen vatandaşlar, Lalapaşa Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazının ardından, dua edip tekbir getirerek saldırıya tepki gösterdi.

Öte yandan, kent genelindeki camilerde de saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İSTANBUL

İstanbul'daki camilerde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.