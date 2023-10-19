Filistin haberleri sunarken gözyaşlarına boğuldu

A Haber sunucusu Cansın Helvacı, hastane katliamından bahsederken gözyaşlarına boğuldu, konuşmakta güçlük çekti. Dünyanın 12 gündür bölüm bölüm dizi izler gibi İsrail'in saldırılarını izlediğini söylerken Helvacı zor anlar yaşadı.

Dünya şaşkınlık içinde, İsrail-Hamas çatışmalarında El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması tüm tartışmaları birdenbire farklı bir boyuta taşıdı. Canlı yayına girerken günaydın bile diyemeyen sunucu Cansın Helvacı, savaştan yürek parçalayan fotoğrafların önünde durmaktan bile utandığını dile getirdi.

"İLK KEZ BU SABAH YAYINA GİRMEK İSTEMEDİM"

A Haber canlı yayınında Helvacı gözyaşları içinde konuşurken o anlar sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Helvacı'nın o sözleri:

"Günaydın demeyi çok isterdim. Meslek hayatımda ilk defa bir kez bu sabah yayına girmek istemedim. Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık. Bu fotoğrafların önünde durmaktan dahi utanıyorum. Dün akşamdan bu yana yastığa kafanızı koyarken içiniz rahat değilse, uyuyamadıysanız, kabuslar gördüyseniz, ailenize baktığınızda, sevdiklerinizi düşündüğünüzde gözleriniz dolduysa, şu an yüreğiniz sıkışıyor, hayattan keyif almıyorsanız ne mutlu size. Çünkü insansınız.

"12 GÜNDÜR ÇOCUKLAR KATLEDİLİYOR, DİZİ İZLER GİBİ İZLİYORUZ"

Sözün bittiği yer diyoruz, üzerine konuşmaya çalışıyoruz. İnanın utanıyorum. Kimden olduğu, ırkı, dini, hiçbir şeyi önemli değil. Dünyanın gözü önünde 12 gündür çocuklar katlediliyor ve tüm dünya bunu izliyor. 80 yıldır Yahudi soykırımına ilişkin filmler izleyip etkileniyoruz, üzülüyoruz. Bunlar film değil, gerçeğin ta kendisi. Canlı yayınlarda 12 gündür bölüm bölüm dizi izler gibi izliyoruz.

"BABALARI GÖRÜYORUZ, POŞETLERLE EVLATLARININ CENAZELERİNİ TAŞIYORLAR"

Babaları görüyoruz, ellerinde poşetler, evlatlarının cenazelerini taşıyorlar. İnsan olan herkesin yüreği sızlıyor. Gerçekten yeter! Dünyada şu kadar adalet kırıntısı kaldıysa biri buna artık 'dur' desin. İnsan olan kimsenin buna yüreği, vicdanı dayanmaz, dayanmamalı. Hastaneyi vurdular, hastaneyi! Evlerini vurdular, ölülerini tekraren vurdular, yetmedi sığındıkları hastaneyi vurdular. O insanlara, çocuklara 'hayvan' dediler, 'terörist' dediler ve tüm dünyanın gözü önünde bunu yapmaya devam ediyorlar."