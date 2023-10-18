Filistin'e destek gösterisinde Saadet Partili ismin babası öldü

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasının ardından İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar saldırıyı protesto etti. Alanda bulunan Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi'nin babası Eshabil Tüfekçi, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

İsrail'in El-Ehli Babtist Hastanesi'ne hava saldırısında bulunmasının ardından tepkiler büyüyor. Hastanenin bombalanmasının ardından Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları üyesi bir grup, saat 22.00'den itibaren ellerinde Filistin bayraklarıyla Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Konsolosluk binasının bulunduğu Büyükdere Caddesi, insan kalabalığı nedeniyle her iki yönden trafiğe kapandı. Saldırıyı protesto eden grup üyeleri, sık sık "Mehmetçik Gazze'ye" diye slogan attı.

Binaya girmek istediler, polis biber gazı sıktı

Göstericilerden bazıları, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu binaya girmek istedi. Konsolosluk binasını çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşarak içeri girmeye çalışan grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı. Bir süre sonra tekrar toplanan grup üyelerinden bazıları konsolosluk binasına doğru havai fişek attı. Bazı protestocular ise cadde üzerindeki reklam panosunun afişlerini sökerek yaktı. Ahşap panoyu da yakmaya çalışanlara diğer protestocular engel oldu. Afiş ve panoyu saran alevler TOMA'dan sıkılan su ile söndürüldü.

"Kıymetli babamı kaybettik"

Eyleme gidenlerden Eshabil Tüfekçi, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Babasını kaybeden Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Nuri Tüfekçi ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kıymetli babam Eshabil Tüfekçi'yi kaybettik. Biber gazından uzakta kalp krizi nedeniyle vefat etti. Allah rahmet eylesin, el fatiha. Bu olay ne Filistinli kardeşlerimizin direnişine, ne bizim protestomuza, ne de İsrail'in vahşetine ve zalimliğine gölge düşürmemeli."

"Basın açıklaması sırasında oldu"

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da "İl Başkan Yardımcımız Nuri Tüfekçi'nin muhterem babası, Gazze için düzenlediğimiz basın açıklaması sırasında kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.