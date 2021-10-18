Fikirtepe'de tahliye süresi doluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak, projede gelinen son noktaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gürgen, Fikirtepe'de 2007 yılında imar projesi yapılarak dönüşüm sürecine başlandığını, 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Fikirtepe'yi riskli alan ilan ettiğini hatırlattı.

Ardından 61 yapı adası içinde 25'inin projesine başlandığını, ruhsatlarının tamamlandığını ancak 35 yapı adasında da ya anlaşmaların olmadığı ya da müteahhitlerin işlerini bırakıp gittiği çözümsüzlüğe doğru giden bir sürecin içinde kendilerini bulduklarını anlatan Gürgen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un göreve geldikten sonra bu konuyla özel olarak ilgilendiğini ve işini yapmayan müteahhitlerin sözleşmelerinin fesih edilmesi hem de bakanlığın bazı alanlarda resen müdahale edip, müteahhitlerin yerine geçip, projeleri teslim edip, hak sahiplerine vermesiyle ilgili mevzuat değişikliği yapıldığını anımsattı.

"20 yapı adasının tüm ihaleleri de bu yılın sonunda bitmiş olacak"

Fikirtepe'de yaklaşık 7 ay önce sahada hak sahipleri ve müteahhitlerin katılımıyla yapılan toplantılarda Bakan Kurum'un bütün tarafları dinlediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatıyla Fikirtepe'deki projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüteceğini deklare ettiğini belirten Gürgen, "Alanda ciddi bir sevinç de oldu. Yıllardan beri tıkanmış bir projenin devam etme noktasında olduğunu herkes gördü. Arkasından Emlak Konut'un buraya yüklenici olarak girmesi heyecanı daha da üst seviyeye getirdi. Bugün 3 yapı adasında Emlak Konut fiilen inşaatlarına devam ediyor. İki ihale yolda. Onlar da Ekim ayı içinde yapılacak. Uygulama alanı içindeki 20 yapı adasının tüm ihaleleri de bu yılın sonunda bitmiş olacak." dedi.

7 bin 200 haneli proje alanının yüzde 98'i boşaltıldı

Vedad Gürgen, 7 bin 200 hanenin bulunduğu proje alanının yüzde 98'inin boşaltıldığını ifade ederek, son durumla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Çok hızlı tahliyeler gerçekleşiyor. Alanda camlar, kapılar, pencereler söküldü. En son kalan kişiler evlerini tahliye ediyor. Aşağıda da bir taraftan Emlak Konut'un şantiyeleri hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu sene sonu itibariyle bütün proje alanları içinde ihaleler bitmiş, bu bölgenin yıkımları tamamlanmış ve Yeni Fikirtepe'nin temellerinin atıldığı, binaların yükseldiği yeni bir duruma doğru gidiyoruz.

Sayın Bakanımızın talimatlarından sonra vatandaşlarımıza 150 günlük tahliye süresi verdik. Bu da 15 gün önce doldu. Şimdi en son gerek bakanlık personeli olarak bizler, gerek bizim müşavirlik hizmetlerimizi yürüten GEDAŞ, sahada vatandaşın kapısını tek tek çalarak dolaşıyoruz. Evlerini boşaltamayan var mı? Hastalığı olan var mı? Düşkünlüğünden dolayı tahliye edilemeyen vatandaşlar var mı? Bunları tek tek dolaşıp, ihtiyacı olanların, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ev bulamayanlara ev yardımı, taşınamayanlara taşınma yardımı yapıyoruz. Bütün amacımız 15 yıldan beri beklentilerini büyüten ve sonuçlarını görmek için sabırsızlanan vatandaşlarımızın önümüzdeki iki yıl içinde konutlarını teslim edip, burada bir düğün, bayram havası yaşatmak."

"Sanayi içinde çalışan vatandaşlara da tekrar tekrar uyarılarımızı yapıyoruz"

Gürgen, yaklaşık 180 gün önce vatandaşlara tebligat yaptıklarını hatırlatarak, "Genelde insanlar son güne kadar beklerler. Burada son günlerini bekleyen sanayici ve esnaflar da var. Biz bir kısmıyla konuştuğumuzda kendilerinin yerlerini ayarladıklarını ancak son güne kadar ticari faaliyetlerini sürdüreceklerini söylüyorlar. Biz, bunların da haberlerini verdik kendilerine. Artık yerlerini ayarladılar. Konutlar için bulduğumuz depolar aynı zamanda bu esnafımız ve ticarethanelerimiz için de geçerli. Onların eşyalarını taşımak ve depolara koymak konusunda hiç bir tereddüdümüz yok. Yeter ki projemiz başlasın. Fikirtepe halkının bu projenin yüzde yüze yakınının bu projenin yürüyeceğine inandığını ve evlerini tahliye ettiğini görüyoruz. Sanayi içinde çalışan vatandaşlara da tekrar tekrar uyarılarımızı yapıyoruz. Onlardan da ricamız bir an önce yeni işyerlerine taşınıp, burayı bakanlığa teslim etmemize yardımcı olmaları. Çünkü her bir gün gecikme, anahtarlarını teslim edeceğimiz vatandaşların bir gün gecikmesi demek." diye konuştu.

15 gün önce süre dolduğu için bütün hizmetlerin kesilmesi gerektiğini belirten Gürgen, imkansızlıklar nedeniyle taşınamayan insanların hakkını gözetip, ortada bırakmamak için sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Gürgen, "Artık tahliye süreleri tamamlandı. Bu saatten sonra yapılacak olan işler kamu hizmetlerinin kesilmesi suretiyle tahliyeleri biraz daha hızlandırmak olacak. Tebligatların 170. günündeyiz, artık herkesin bu konuda bize yardımcı olmasını istiyoruz." dedi.

"Bakanlığın bu işi layıkıyla yapacağını çok iyi biliyoruz"

Fikirtepe Mahallesi'nin eski sakinlerinden Latif Akgümüş, daha önce bir çok müteahhit ile proje için görüştüğünü ancak kendisine sunulan önerileri, yeteri kadar güven vermedikleri için kabul etmediğini anlattı.

Daha önce düzenlenen toplantılara gelenlerin kendilerini hep kandırmaya çalıştığını, zaman zaman korkular da yaşadıklarını ifade eden Akgümüş, bakanlığın projeyi ele almasıyla rahatladıklarını söyledi.

Mahalleden 9 yıl önce taşındığını belirten Akgümüş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm bürosunda kendilerine yardımcı olunduğunu dile getirdi.

"Şu andaki süreç bizi memnun ediyor"

Doğma büyüme Fikirtepeli olan Dilek Dursun da, "Buradaki süreci, buradaki insanlarla atlattık. Bundan 7-8 yıl önce bir süreç başladı ancak çok yavaş işleyen bir süreçti. Ama şu andaki süreç bizi memnun ediyor. Hepimiz severek imza attık, severek evlerimizi boşalttık. Bakanlığın bu işi layıkıyla yapacağını çok iyi biliyoruz. Projelerimiz bizi sevindirdi. devletimize güveniyoruz, yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Bizi en azından başka insanların ellerine bırakmadılar." dedi.

Fikirtepe'de 45 sene oturan Fatma Kevser Akyürek ise "Mahallemiz eskidi artık, gecekondu semti zaten. Evlerimizin sağlam olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Akyürek, bazı vatandaşların evlerini ve iş yerlerini henüz boşaltmamasına ilişkin ise "Boşa çaba onlarınkisi. Bu olacak, kanunen olacak. Zorluk çıkarmasınlar. Baktım dükkan açık, evlerde de tek tük var. Benim kiracım da inat etti çıkmıyor. Sonumuz iyi olacak inşallah." diye konuştu