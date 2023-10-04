Fidan uyardı: Üçüncü taraflar uzak dursun

Bakan Fidan, "(Ankara'daki terör saldırısı) Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye'de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısının faili iki teröristin Suriye'den geldiğini belirterek, "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir." dedi.

Ankara'da bombalı terör saldırısı

Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin soruya yanıt veren Fidan, "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye'de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ankara'daki terör saldırısına cevabının "son derece net olacağını" vurgulayan Fidan, "(Teröristler) Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Bunu şimdiden söyleyebilirim." dedi.

Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşıyla gündemlerinde olan konuları ele aldıklarını belirten Fidan, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Fidan, Türk dış politikasının, Kıbrıs Adası'na yönelik 2 önemli başlık altında faaliyetlerini yürüttüğünü, bunların da KKTC'nin uluslararası toplumdaki statüsü, Kıbrıs Türklerinin refahı ve güvenliği odaklı olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs'ın uzun yıllardır uluslararası toplum tarafından çözümsüzlüğe bırakılmış bir husus olarak gündemlerinde olduğunu vurgulayan Fidan, "Burada temel amaç; Kıbrıs Rum kesiminin hak ve menfaatlerini öne çıkartırken, Kıbrıs Türkleri hak ve menfaatlerini oldukça geride bırakan mümkünse yok sayan bir yaklaşım olmuştur." diye konuştu.

Fidan, Türkiye’nin de desteğiyle Kıbrıs Türklerinin her zaman için uluslararası topluma yapıcı bir politikayla yaklaştığını ve Birleşmiş Milletlerin (BM) geçmişte ortaya koyduğu çözüm tekliflerine "evet" dediğini aktardı.

Kıbrıs Türklerinin çözüm tekliflerine "evet" demesine rağmen bu planların kabul görmediğine işaret eden Fidan, Avrupa Birliği'nin (AB) Annan Planı'nı kabul etmemesine rağmen Rum kesimini üye yaparak ödüllendirdiğini belirtti.

Fidan, Kıbrıs Türk Devleti'nin, Ada'da Kıbrıs Türklerinin hakkını savunan, onlar için çatı olan bir yapı olduğunun altını çizerek, "Kıbrıs Türk Devleti'nin uluslararası toplumda tanınması için Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının kullanımı

Bakan Fidan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kıbrıs meselesi çözümlenmeden "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Ada'daki her iki tarafça ortak kullanımı" konusunda bir ilerleme olup olmayacağının sorulması üzerine Fidan, "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından istifade etmek için Ada'daki nihai çözümü beklemek açıkçası bence hem bölge için hem de dünya için iyi bir durum değil." dedi.

Fidan, geçen yıl temmuzda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuyla ilgili "oldukça yapıcı" yaklaşımda bulunduğunu hatırlatarak, Tatar'ın "Tamam, bizim aramızdaki çözümsüzlük burada duruyor ama belli konular var ki iki toplum da bundan istifade edebilir. Bunların başında hidrokarbon kaynakları geliyor, daha sonra elektrik entegrasyonu, yenilenebilir enerji, su, düzensiz göç, mayınların temizlenmesi gibi konular var." ifadelerini kullandığını aktardı.

Bunların halkın çözüm beklediği ve büyük oranda istifade edeceği konular olduğunu kaydeden Fidan, ancak Rum tarafının bu konuda işbirliğine yanaşmadığını söyledi.

Fidan, bu konuda Türkiye'nin görüşlerinin KKTC ile aynı olduğunu vurgulayarak, "siyasal çözümü beklemeye gerek kalmaksızın", her iki tarafın da "eşit şekilde istifade edeceği enerji potansiyelinin kullanımının" mümkün olduğunu dile getirdi.

Bu konuda dünyada yakın zamanlarda hayata geçmiş başka örneklerin bulunduğuna da işaret eden Fidan, "Ben sadece Doğu Akdeniz'de olduğu için söylüyorum. İsrail-Lübnan arasında varılan anlaşma bunun bir örneğidir. Buna benzer bir anlaşma neden Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'la olmasın." ifadelerini kullandı.

Fidan, Ankara'da yaşanan terör saldırısına ilişkin soruya yanıtında da teröristlerin, aracını gasbettikleri Mikail Bozlağan'ı şehit ettiklerini belirterek, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Teröristleri durduran güvenlik güçlerine acil şifa dileğinde bulunan Fidan, "Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur." dedi.