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FETÖ'nün ByLock'taki 'La Casa de Papel' yöntemi deşifre edildi

Dışişleri’nde aktif görevde olan A.U.’yu takibe alan Ankara Başsavcılığı, ByLock’ta “Pazarlamacılar” adıyla grup kuran 54 kişiye ulaştı. “La Casa de Papel” dizisindeki karakterler gibi rumuz olarak “ülke başkentlerini” tercih eden bu kişilerin, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde görevli müsteşar ve ataşeler oldukları ortaya çıktı.

Gündem 15.11.2021, 07:38 15.11.2021, 07:58
FETÖ'nün ByLock'taki 'La Casa de Papel' yöntemi deşifre edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 ByLock kullanıcısından yola çıkılarak, Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey görevli 53 örgüt mensubu ve 1 mahrem imam deşifre edildi. Emniyette oluşturulan ByLock Çalışma Grubu yaptığı analizde “429945” ID numaralı hattın A.U.’ya ait olduğunu belirledi. Dışişleri’nde aktif görevde olan A.U.’nun, 54 kişilik “Pazarlamacılar” isimli ByLock grubuna üye olduğu ortaya çıkarıldı.

LA CASA DE PAPEL’DEKİ GİBİ

Gruptakilerin kimliklerinin deşifresine odaklanan uzmanlar, ByLock profil ve yazışma içeriklerine yoğunlaştı. Kullanıcıların tamamına yakınının, “La Casa de Papel” dizisindeki karakterler gibi rumuz olarak “ülke başkentleri” ya da “başkentlerinden sonra en çok meşhur şehrin ismini” tercih ettiği belirlendi. ByLock analiz uzmanları, bu kullanıcıların Türkiye’nin büyükelçilik ve konsolosluk gibi dış temsilciliklerinde görev alan kişiler olabileceği üzerinde durdu.

MÜSTEŞAR VE ATAŞELER VAR

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapıldı. Kısa süre sonra “Pazarlamacılar” grubundaki ByLock kullanıcıları arasında “daimi temsilcilik müsteşarı”, “ataşe”, “başkatip” ve “katip” gibi meslek grubundan kişilerin yer aldığı ortaya çıktı. Ankara merkezli operasyonlarda yakalanan ByLock’çular hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan işlem yapıldı.

203 kripto deşifre oldu

Konya merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “büyük bölge talebe sorumlusu”, “şehir dışı talebe sorumlusu”, “bölge talebe sorumlusu” ve “bölge sorumlusu” olarak faaliyet gösteren şüphelilerden 10’u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp serbest kaldı, diğer 2’si ise tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde 467 FETÖ üyesinin ismini verdi. Bunlardan 203’ünün örgüt bağı “ilk kez” deşifre edildi. Haklarında daha önce hiç işlem kaydı bulunmayan bu 203 kişiden 70’inin halen kamuda aktif görevde olduğu, 21’inin ise örgüt içinde “bölge talebe sorumlusu” olduğu ortaya çıktı. Deşifre edilen yeni örgüt üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Yeni Şafak
#la casa de papel
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