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FETÖ'den yeni taktik: E-Ticaretle himmet topluyorlar

FETÖ, Türkiye’deki üyelerine kaynak sağlamak için yeni taktik buldu. Büyük alışveriş sitelerinde hesap açan FETÖ’cüler hediyelik eşya, çeyiz eşyası veya kurutulmuş gıdaları 10-15 kat yüksek fiyatla satışa çıkarıyor. Ürünlerin tek alıcısı da yurt dışında toplanan himmet paralarını Türkiye’ye göndermek isteyen FETÖ’cüler oluyor.

Gündem 31.10.2021, 09:49 31.10.2021, 09:55
FETÖ'den yeni taktik: E-Ticaretle himmet topluyorlar

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından yurt içi ve yurt dışı operasyonları ile üyeleri deşifre edilelerek tutuklanan FETÖ’nün finans ağına da büyük darbe indirildi. Örgütün finans sağladığı holding ve şirketlere el konulurken, FETÖ’nün yurt dışından Türkiye’ye yasa dışı yollardan para soktuğu “Hawala” sistemi deşifre edilerek, örgütün finans ayağı kesildi. Yurt içindeki örgüt üyelerinin FETÖ’ye bağlılığını sürdürmek ve örgüte katılımları yeniden başlatmak isteyen FETÖ’nün “e-ticaret” kılıfı ile yurt dışından Türkiye’ye para transfer ettiği itirafçı ifadelerine yansıdı.

YENİ YÖNTEM DEŞİFRE OLDU

Yurt içinde himmet toplayamaz hale gelen, örgütteki çözülme ve operasyonlar sonrası itirafçı olanların sayısındaki artış, FETÖ’yü yurt içine para sokmak için yeni yollar bulmaya itti. Yurt dışındaki firari FETÖ’cülerden alınan himmetlerin yurt içindeki örgüt üyelerine aktarılması için uluslararası para transferi yapan bankaları kullanan örgüt, küçük miktarlardan kesilen komisyonu ortadan kaldırmak ve büyük para transferleri yapabilmek için yeni bir yöntem buldu. FETÖ üyeleri internet üzerinden ticaret yapıyormuş gibi yurt dışına sattığı ürünlerden elde ettiği yüklü miktar parayı Türkiye’ye sokmaya çalışıyormuş.

E-TİCARET AĞI KURDULAR

FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve itirafçı olan T.Y., örgütün e-ticaret kılıflı himmet ağının nasıl işlediğini anlattı. T.Y., yurt dışında bulunan firari FETÖ’cülerden toplanan himmetlerin önce, haklarında yakalama kararı bulunmayan FETÖ’ye yakın kişiler tarafından tatil bahanesi ile Türkiye’ye sokulduğunu söyledi. Bu yöntemi riskli bulan ve büyük miktarda parayı yurt içine sokamayan örgütün son olarak, FETÖ’cülerin açtığı e-ticaret siteleri üzerinden yurt içine para soktuğu kayıtlara geçti. T.Y., FETÖ’cülerin biblo ve benzeri eşyalar ile kurutulmuş gıdalar ve çeyiz gibi hediyelik eşyaları yurt dışına sattığını belirtti.

15 KAT FAZLA ÜCRET

T.Y. ifadesinde, kargolanan ürünlerin olması gerekenden 10-15 kat fazla fiyata satıldığını, bu yolla da Türkiye’ye legal yollardan para sokulduğunu söyledi.

TEK BİR YERDE TOPLANIYOR

FETÖ’cülerin sosyal medya ağlarındaki ‘marketplace’ bölümleri üzerinden de örgütün satışı yaparak toplanan yüklü miktardaki himmetleri yurt içine soktuğunu da belirten T.Y. ifadesinde, yurt dışından gelen paraların tek bir yerde toplandığını ve cezaevinde bulunan FETÖ’cülerin aileleri ile 15 Temmuz’dan sonra örgüte mesafeli duran kişilere aktarıldığını da ekledi.

#fetö
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