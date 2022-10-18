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FETÖ'ye yönelik operasyon: 5 ilde 48 zanlı yakalandı

FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 ilde 48 zanlı yakalandı.

Gündem 18.10.2022, 18:18
FETÖ'ye yönelik operasyon: 5 ilde 48 zanlı yakalandı

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırıkkale'de bazı adreslerde arama yapıldı.

Kayseri'deki operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Sivas'ta hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı, 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 şüpheli yakalandı. Daha önce hakkında yakalama kararı bulunan zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderildi, 5'inin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 4 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırıkkale'de 3 şüpheli yakalandı. Zanlılar, T.Ç. M.A.P. ve A.I'nın ATM'lerden kartsız işlem seçeneklerini kullanarak, gönderici ile alıcı TC kimlik numaraları aynı olacak şekilde örgüt mensuplarına ve yakınlarına yardımda bulundukları belirlendi. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda Türk lirası, dolar ve avro ele geçirildi.

Kaynak: AA
#fetö #Gazi Turgut Aslan Operasyonu
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