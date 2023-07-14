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FETÖ'ye dair bütün deliller ABD'ye gönderildi

FETÖ terör örgütüne dair bütün deliller, örgüt liderini barındıran ABD hükümetine teslim edildi.

Gündem 14.07.2023, 12:08
FETÖ'ye dair bütün deliller ABD'ye gönderildi

Adalet Bakanı Tunç, FETÖ elebaşı hakkındaki iade dosyalarıyla ilgili tüm delillerin ABD'ye gönderildiğini belirtti, “Hukuken eksiklik yok. FETÖ elebaşını bir an önce iade etmeliler” dedi.

FETÖ'nün silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 7 yıl geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbe girişiminin yıldönümünde önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin dosyalarda bir eksikliğin bulunmadığını belirten Tunç, tüm delillerin ABD'ye gönderildiğini belirterek "Hukuken herhangi bir eksiklik söz konusu değil. ABD'den beklentimiz, FETÖ elebaşının bir an önce ülkemize iade edilmesi. Eğer insan haklarına inanıyorlarsa, demokrasiye inanıyorlarsa, yargıya, hukuka saygıları varsa, müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda bu iadeleri gerçekleştirmesi lazım. Aksi takdirde Türkiye'nin haklı mücadelesine karşı bir tavır doğru olmaz. Bu, demokrasiye karşı bir darbe kalkışmasıdır. Bu darbenin elebaşı da bellidir. Çuvallar dolusu deliller var, dosyalarda bir sürü ifadeler var. Tüm bunlar hukuki deliller. Bunların dikkate alınması lazım ama maalesef bu çuvalların içi bile görülmeden sadece siyasi kararla iade taleplerimiz gerçekleşmiyor" diye konuştu.

15 BİN 539 FETÖ'CÜ TUTUKLU

Bakan Tunç, "Darbe girişiminin, darbe kalkışmasının önlenmesinde en önemli unsurlardan birisi de yargının mücadelesiydi. Yargı gerçekten o gece çok önemli ve başarılı bir sınav verdi. Hemen soruşturmaları başlattılar, gözaltı, tutuklama kararları verdiler ve sonuçta da davalar açılarak o davalar neticesinde darbeciler hakkında gerekli cezai işlemler gerçekleşmiş oldu" diyerek şöyle devam etti:

"Toplam 15 bin 539 tutuklu ve hükümlü, cezaevlerinde FETÖ mensubu olarak bulunuyor. Fiili darbe davalarında da özellikle yargımız önemli vazife icra etti. 289 fiili darbe davasında 1634 terör örgütü mensubu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 1366 kişi hakkında müebbet hapis cezası verildi. 1891 kişi hakkında da süreli hapis cezası verildi.

Şu ana kadar 112 ülkeden 1271 FETÖ mensubunun iadesi istendi. 2 iade talebi Romanya'dan, 1 iade talebi Cezayir'den kabul edildi. 123 iade talebimiz de ülkemize sınır dışı edilerek kabul edildi. Toplam 126 FETÖ mensubu ülkemize iade edilmiş oldu. Bunun 3 tanesi normal iade süreci içerisinde gerçekleşti, diğer 123 kişi de ülkemize sınır dışı edilerek geldi. Onların da Türkiye'de yargılanması devam ediyor."

İKİ YILDA 120 BİN ZİYARETÇİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz 2021'de açılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde darbe girişimi gecesinin hüznü ve Türk halkının haklı gururu en üst seviyede yaşatılıyor. 15 Temmuz darbe girişimini engelleyen birlik ruhunun vurgulandığı müzede, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" adıyla yer altında oluşturulan 8 salon bulunuyor. Darbe girişiminde yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde, Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılıyor. Müzenin, karanlık koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen sonik hat bölümünde ziyaretçiler, ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçiyor. Müzede 7 gün 24 saat sela okunuyor.

II. YÜZYILIMIZIN TEMELİNDE 15 TEMMUZ RUHU VAR

Tuzla Belediyesi, 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde, o gün yaşananları unutturmamak için özel bir sergi düzenledi. 'O an' sergisinde darbe gecesinde yaşananların kronolojik anlatıldığı fotoğraf sergisi, darbe gecesi hasar alan bir araba ve sinematik gösterim dev ekranda yer aldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Nasıl ki Kurtuluş Savaşı ile beraber başlayan birinci yüzyıl vardıysa yeni yüzyılımı-zın en önemli temelini de 15 Temmuz ruhu oluşturuyor" dedi.

DEMOKRASİNİN CESUR KADINLARI

FETÖ'nün darbe girişiminde vatanı savunmak için darbeci askerlere karşı dururken şehit düşen kadınlar, hüzün ve gururla yad ediliyor. Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'na yapılan saldırıda polisler Zeynep Sağır, Seher Yaşar, Sevda Güngör, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, Genelkurmay Başkanlığı önünde Yıldız Gürsoy, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler'de ise Türkan Türkmen Tekin minnetle anılıyor.

CAMBAZ İÇİN DEKLANŞÖRE DOKUN

ŞEHİT gazeteci Mustafa Cambaz'ın adı vefatının 7. yılında adına düzenlenen fotoğraf yarışmasıyla yaşamaya devam ediyor. Yeni Şafak Gazetesi foto muhabiri, Cambaz anısına düzenlenen "Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması" ikinci yılında "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" temasıyla gerçekleştirilecek. 5 ayrı kategoride yapılacak olan fotoğraf yarışmasında bu yıl 600 bin lira ödül dağıtılacak.

HAİNLİĞİN İZLERİ HÂLÂ O OTELDE

Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da Marmaris'te konakladığı otele gelen FETÖ suikast timinin geride bıraktığı izlere 7 yıldır hiç dokunulmadı. Dağınık toplantı masası, koruma polislerinin kaldığı odanın parçalanmış kilitleri, kurşunların hedefi kapı, kırık aynalar, parçalanmış eşyalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalar olduğu gibi duruyor.

#fetö
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