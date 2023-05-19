FETÖ ve PKK tutukluları Kılıçdaroğlu'na oy verdi
Silivri Cezaevi'ndeki FETÖ ve PKK tutukluları 14 Mayıs seçimlerinde tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı.
14 Mayıs öncesinde “baharlı, güneşli” sloganlarla PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu, karşılığını sandıkta gördü.
FETÖ’cülerin yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi’ndeki 5 bine yakın tutuklu ve hükümlünün 4 bini Kılıçdaroğlu’na oy verdi.
PKK’lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda ise Erdoğan’a 164 oy verilirken Kılıçdaroğlu’na tam 2 bin 274 oy çıktı.
14 Mayıs öncesinde “baharlı, güneşli” sloganlarla PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu, karşılığını sandıkta gördü.
FETÖ’cülerin yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi’ndeki 5 bine yakın tutuklu ve hükümlünün 4 bini Kılıçdarğlu’na oy verdi.
PKK’lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda ise Erdoğan’a 164 oy verilirken Kılıçdaroğlu’na tam 2 bin 274 çıktı.
Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde milletvekilliği seçimlerinde ise oyların büyük bir çoğunluğunun Yeşil Sol Parti’ye verildiği görüldü.
1 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de Yeşil Sol Parti’ye 517, 2 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de 413, 3 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de 377 oy çıktı.
2053 oyun 1922’si Yeşil Sol Parti’ye, 244’ü CHP’ye, 133’ü ise AK Parti’ye verildi.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|76
|2. Fenerbahçe
|32
|71
|3. Beşiktaş
|33
|71
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|32
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|33
|38
|11. Sivasspor
|33
|37
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Kasımpaşa
|32
|37
|14. Ankaragücü
|32
|36
|15. İstanbulspor
|32
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|32
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
|4. Sakaryaspor
|36
|62
|5. Bodrumspor
|35
|61
|6. Göztepe
|35
|59
|7. Eyüpspor
|35
|59
|8. Keçiörengücü
|35
|56
|9. Manisa FK
|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Tuzlaspor
|35
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
|6. Brighton
|35
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Valencia
|34
|37
|15. Almeria
|34
|36
|16. Cadiz
|34
|35
|17. Real Valladolid
|34
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19