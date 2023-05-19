FETÖ ve PKK tutukluları Kılıçdaroğlu'na oy verdi

14 Mayıs öncesinde “baharlı, güneşli” sloganlarla PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu, karşılığını sandıkta gördü.

FETÖ’cülerin yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi’ndeki 5 bine yakın tutuklu ve hükümlünün 4 bini Kılıçdaroğlu’na oy verdi.

PKK’lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda ise Erdoğan’a 164 oy verilirken Kılıçdaroğlu’na tam 2 bin 274 oy çıktı.

14 Mayıs öncesinde “baharlı, güneşli” sloganlarla PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu, karşılığını sandıkta gördü.

FETÖ’cülerin yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi’ndeki 5 bine yakın tutuklu ve hükümlünün 4 bini Kılıçdarğlu’na oy verdi.

PKK’lıların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda ise Erdoğan’a 164 oy verilirken Kılıçdaroğlu’na tam 2 bin 274 çıktı.

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde milletvekilliği seçimlerinde ise oyların büyük bir çoğunluğunun Yeşil Sol Parti’ye verildiği görüldü.

1 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de Yeşil Sol Parti’ye 517, 2 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de 413, 3 Nolu T Tipi Kapalı CİK’de 377 oy çıktı.

2053 oyun 1922’si Yeşil Sol Parti’ye, 244’ü CHP’ye, 133’ü ise AK Parti’ye verildi.