FETÖ üyeliğinden ihraç edilen astsubay tutuklandı
İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 2017 yılında görevinden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan astsubay tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yaptığı dönemde terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen bir şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
FETÖ üyesi olduğunun tespit edilmesiyle 2017 yılında KHK ile ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan 45 yaşındaki Z.D, Kartal'da yapılan operasyonla saklandığı adreste yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda 2 sahte kimlik, 1 sahte sürücü belgesi, 1 astsubay personel kimlik kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 27 bin lira para, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 2 hard disk ve elektronik malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D. tutuklandı.
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