FETÖ üyeleri sınırda yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 kişi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandılar.
Gündem 30.11.2021, 16:12 30.11.2021, 16:12
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan ihraç komiser yardımcıları S.M, R.A. ile polis memuru M.Z ve ihraç öğretmen M.E.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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