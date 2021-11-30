FETÖ üyeleri sınırda yakalandı

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan ihraç komiser yardımcıları S.M, R.A. ile polis memuru M.Z ve ihraç öğretmen M.E.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisinin işlemleri sürüyor.